Incendio a Castel di Guido: il vento spinge le fiamme a ridosso delle abitazioni

Vasto incendio a Castel di Guido dove decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate dal primo pomeriggio di mercoledì per domare una vasta area interessata dalle fiamme, con le stesse a minacciare le abitazioni della zona. La chiamata alla Sala Operativa a partire dalle 14:00 da via di Castel di Guido, altezza di via Corrado Barbagallo.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute 16 squadre di pompieri romani. A prendere fuoco una vasta area di sterpaglie con le fiamme che, sospinte del vento, hanno rapidamente esteso il proprio raggio d'azione. altezza di via Corrado Barbagallo

Per evitare che l'incendio si avvicini alle abitazioni, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha concentrato sul posto tutto il personale e i mezzi disponibili.

Sul posto anche le pattuglie degli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale con i vigili che hanno dovuto procedere alla chiusura della via e dei relativi svincoli.

Ad essere coinvolta dalle fiamme una villa disabitata, alcune autovettire ed una tettoia in legno di circa 300 metri. Apprensione per la presenza di alcuni bombole di Gpl con i pompieri a protezione anche di un maneggio compreso nell'area interessata dall'incendio.

Incendio al Parco delle Sabine

Cambia il quadrante ma non cambia lo scenario, con un altro vasto incendio divampato nelle stesse ore anche nell'area del Parco delle Sabine, quadrante nord est della Capitale. Sul posto anche in questo caso i pompieri ed, autorizzati dalla Sala Operativa, i volontari della Protezione Civile.