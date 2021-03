Incendio cassonetto a Torraccia, Della Casa: "Chi ha visto qualcosa, denunci"

Dopo i cassonetti in fiamme a Pietralata un altro episodio, questa volta a Torraccia. A denunciare quanto successo nella notte di domenica 28 marzo, in via Tamassia è l'ex presidente del VI Municipio Roberta Della Casa che sui social che sui social invita i residenti a parlare: "A chiunque abbia visto qualcosa chiedo di denunciare. Questi criminali non possono e non devono farla franca".

"Sono nata e cresciuta a Roma ma non ricordo da mai tutti questi fenomeni incendiari; forse l'obiettivo è creare degrado e inficiare i servizi pubblici? Una cosa è certa, questa amministrazione lavorerà con impegno fino all'ultimo giorno", conclude Della Casa ringraziando i vigili del fuoco "che ultimamente sono costretti ad intervenire molto spesso sul territorio, sempre con grande professionalità". Al momento, sugli episodi di Pietralata e Cornelia, non sono emersi sviluppi investigativi.