Incendio a Ostia, cassonetti in fiamme: danneggiate anche auto in sosta. Nube nera tra i palazzi

Una coltre di fumo nero a Ostia, tra i palazzi di via delle Aleutine e viale dei Romagnoli. Fumo che, parzialmente, ha invaso anche parte della via del Mare e di via Ostiense.

Il motivo è riconducibile ad un incendio di quattro cassonetti Ama, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo X Mare che, per permettere le operazioni, ha chiuso la strada.

Le fiamme, partite per cause ancora da determinare dai contenitori dei rifiuti intorno alle 10:45, hanno quindi coinvolto anche quattro auto. Danni ingenti per le vetture completamente distrutte nella parte posteriore. Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma l'aria è rimasta irrespirabile per diversi minuti. Indagini per capire la cause dal rogo.