Incendio a Pietralata, cassonetti in fiamme nella notte. Della Casa: "Ormai è una abitudine"

L'ex presidente del VI Municipio: "Quello che è certo è che i criminali che usano il fuoco per creare disagio, non la passeranno liscia"

Notte di fuoco nella zona di Pietralata dove, alle spalle della stazione, sono andati in fiamme tre cassonetti in via Renato Simoni, proprio sotto ai palazzi, tra le auto parcheggiate, ad un passo dalla via Tiburtina. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

"Ormai in questo quartiere è diventata un'abitudine - spiega l'ex presidente del VI Municipio Roberta Della Casa che sui social ha postato anche una immagine del rogo - ricordo gli episodi di via Cave di Pietralata, via Lodi, via Checchi, via Monti di Pietralata, via Algranati, via Amoretti, via Torre, via Vacuna. L'elenco purtroppo potrebbe continuare ancora ma il movente non è chiaro".

"Quello che è certo è che i criminali che usano il fuoco per creare disagio, non la passeranno liscia ed è altrettanto sicuro che l'Amministrazione continuerà a lavorare per riqualificare dove altri vogliono distruggere", scrive Della Casa anche se, al momento, polizia di Stato e carabinieri - interpellati da RomaToday - non parlando di atto doloso.