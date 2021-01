Incendio a Pietralata, doppio rogo di cassonetti nel quartiere: danni anche alle auto

Notte di fuoco a Pietralata dove, intorno le 22 di martedì 21 gennaio almeno quattro cassonetti Ama sono stati incendiati. Due roghi scoppiati a pochi minuti l'uno dall'altro in via Eugenio Checchi e via Luigi Lodi contemporaneamente, nel quatrane del Municipio IV.

Il rogo ha coinvolto anche le auto parcheggiate vicino ai cassonetti. Sul posto i vigili del fuoco. Stando agli ultimi dati Ama, sono oltre 70 i cassonetti dei rifiuti presi di mira da vandali e piromani, danneggiati o distrutti da incendi dolosi, in questo inizio 2021.

Quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2020. Le prime stime hanno quantificato un danno a carico dell'azienda pari ad almeno 38mila euro. Tra le aree maggiormente colpite da questi ultimi roghi, il X municipio (con 13 contenitori distrutti) e l'XI (10 cassonetti incendiati).

Roberta Della Casa, ex presidente del Municipio Roma IV, sfiduciata all' unanimità a maggio scorso e ora delegata municipale della sindaca Virginia Raggi, su Facebook ha condannato il doppio incendio.

"Non è la prima volta che questo accade nello stesso quartiere; ricordo simili episodi nei mesi scorsi in Via Meda, Via Amoretti, Via Morello e via Cave di Pietralata e purtroppo in tante altre strade nella vicina Casal Bruciato. - scrive - Questi episodi creano danno a tutta la cittadinanza e non solo un costo per l'amministrazione".

"Qualunque sia il motivo di questi gesti restano comunque atti criminali ai quali ci opponiamo da sempre con fermezza; alcuni piromani in città sono già stati individuati dalle forze dell’ordine e confidiamo che vengano tutti arrestati. Ringrazio i Vigili del Fuoco intervenuti prontamente sul posto e i cittadini che hanno segnalato", conlcude Della Casa.