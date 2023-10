A Roma cassonetti dati alle fiamme nella notte

Due incendi in due zone diverse della città. Nella notte sono stati incendiati alcuni cassonetti a Roma. Due episodi distinti tra le 2 e le 4 di venerdì 27 ottobre, prima a Torrevecchia e poi ai Parioli. Al momento, in entrambi i casi, sono ignote le cause, nessuna pista è esclusa, neanche quella dolosa.

Andiamo con ordine. Il primo intervento è stato dei vigili del fuoco, alle due del mattino, in via dei Torrevecchia. I pompieri con la squadra 8/A del distaccamento di Monte Mario, sono intervenuti "diverse volte" - come spiegano in una nota - per domare roghi all'altezza dei civici 232, 459 e 270. Sul posto anche la polizia locale di Roma capitale. A bruciare cassonetti della carta e di altro materiale.

Più tardi, intorno alle 4, i pompieri sono intervenuti insieme ai carabinieri della stazione Flaminia, all'altezza della Salita dei Parioli. Lì sono stati distrutti dalle fiamme cinque contenitori della spazzatura. In questo caso le fiamme hanno danneggiato anche una cabina elettrica, con Areti che ha dovuto installare un gruppo elettrogeno di supporto per le case limitrofe rimaste senza elettricità. Vicino ai roghi non sono state trovate taniche o acceleranti. Le indagini sono in corso.