Tre cassonetti in fiamme nella notte a Roma, indagano i carabinieri

Tre cassonetti in fiamme a Roma nella notte tra sabato e domenica. Uno in via Lago Tana in zona viale Libia a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.



Un altro incendio, ma di un'auto, è avvenuto invece in via Lezzeno in zona Ottavia. Anche in questo caso non ci sono stati feriti e sono in corso le indagini dei carabinieri.