Cassonetti per i rifiuti in fiamme nella notte, caccia al piromane

Incendio nella notte a Tor de' Schavi, nel V municipio. Ad essere dati alle fiamme due cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A richiedere l'intervento al 112 alcuni residenti dopo aver visto i contenitori per la spazzatura avvolti dalle fiamme.

Il rogo è divampato intorno alle 22:00 di lunedì 3 ottobre in via Veroli, altezza via Arcinazzo Romano. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione di Centocelle.

Spento l'incendio fra le ipotesi si indaga sul possibile rogo doloso, con gli investigatori a lavoro per identificare il piromane che potrebbe aver appiccato le fiamme.