Cassonetti dati alle fiamme a Primavalle, danneggiate anche le auto

Nei giorni in cui i romani insorgono contro l’amministrazione comunale per l’emergenza rifiuti e sale la rabbia per cassonetti strapieni e miasmi insopportabili, in via Igino Papa, a Primavalle, vanno a fuoco proprio i cassonetti.

L’intervento dei vigili del fuoco risale alle 18 circa di mercoledì sera: in via Papa, all’altezza del civico 282, stanno bruciando i cassonetti dell’immondizia, provocando una densa colonna di fumo e un calore insopportabile che ha danneggiato anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Al loro arrivo i pompieri hanno immediatamente attaccato le fiamme e spento l’incendio, chiamando poi i carabinieri per segnalare l’accaduto.

L'emergenza rifiuti in città: esplode la rabbia dei cittadini

Sul posto sono quindi intervenuti i militari di Bravetta, che hanno fotografato la scena e avviato le indagini. L’incendio è quasi certamente doloso, e il sospetto è che possa essersi trattato di un rogo appiccato da qualche cittadino esasperato dalla situazione in cui versa la città dal punto di vista dei rifiuti.

Con il caldo, infatti, i cassonetti strapieni si trasformano in vere e proprie “bombe” da cui fuoriescono miasmi insopportabili. E le reazioni rabbiose hanno iniziato ad arrivare da diverse parti della città: tra il tardo pomeriggio di lunedì e poco dopo la mezzanotte, tra la zona di Casetta Mattei, Pisana e del Laurentino diversi incendi di cassonetti hanno impegnato i vigili del fuoco, e sempre al Laurentino 38 i residenti, infuriati, hanno rovesciato i cassonetti in strada. A Torpignattara il comitato di quartiere si è rivolto a un avvocato per denunciare "seri e concreti rischi per la salute dei cittadini”, a Garbatella è partito un "mail bombing", verso i canali istituzionali di Ama e comune di Roma con foto di vie ridotte a discariche.