Incendio in Prati, 4 cassonetti in fiamme: fumo nero tra i palazzi della Roma "bene"

Plastica e altri rifiuti bruciati, quattro cassonetti Ama - tra cui una campana di vetro - divorati dalle fiamme e una nube nera che ha invaso il quartiere rendendo l'aria irrespirabile. È quanto successo nel pomeriggio di giovedì 13 giugno, in Prati, dove un rogo è scoppiato poco prima delle 18:30 in via dei Gracchi.

Le immagini del rogo, diffuse nelle varie chat e nei gruppi di quartiere, hanno allarmato i residenti. Sul posto la polizia locale, per la chiusura della strada, e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo i nastri, all'altezza dell'angolo con via Paolo Emilio, ponendo l'area in sicurezza.

Un intervento completato intorno alle 20. Al momento non sono chiare le cause dell'incendio e l'ipotesi dolosa non è esclusa. Ama è stata allertata per la rimozione delle "carcasse".

Le denunce

Scorrendo sulle pagine dei gruppi Facebook del quartiere, in molti denunciavano l'eccessiva spazzatura in via dei Gracchi. "Ogni giorno a ogni ora questo schifo. E non perché non passi Ama (qui viene regolarmente, almeno per i privati), ma perché tra un turno e l'altro viene in continuazione abbandonato quello schifo. Perché succede? Perché non si sanziona? Avoja a far fare turni ad AMA se non si sanzionano questo, cafoni zozzoni", si leggeva in un post di inizio mese, firmato da una cittadina.