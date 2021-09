Incendio a Ostia, bruciano altri cassonetti: 5 contenitori Ama distrutti. È il terzo episodio in un mese

Ad Ostia i cassonetti continuano a bruciare. Incendi sospetti sui quali le forze dell'ordine stanno lavorando. Di certo c'è che nella notte sono stati danneggiati 5 cassonetti Ama e quest'ultimo è il terzo episodio in un mese.

Alle cinque del mattino, sono andati a fuoco quattro contenitori e una campana per il vetro di Ama in via Angiolo Pasqui. La zona del rogo è stata delimitata da un nastro biancorosso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nella notte tra il 15 e il 16 settembre, invece, in via dei Triremi furono distrutti da un rogo tre cassonetti Ama. Il 30 agosto un altro incendio, in quell'occasione davanti l'ex caserma Vittorio Emanuele III.