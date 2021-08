Incendio ad Ostia, cassonetti ancora in fiamme sul lungomare

Ancora cassonetti Ama distrutti da un incendio ad Ostia. Il rogo ancora una volta davanti l'ex colonia marina Vittorio Emanuele III. Un cassonetto dell'umido "mangiato" dalle fiamme ha subito coinvolto i due adiacenti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno evitato il peggio.

Il fumo nero è stato visibile a centinaia di metri sul lungomare. Non è la prima volta che ad Ostia i cassonetti dell'Ama vengono distrutti da un incendio. Lo scorso 11 agosto, proprio davanti l'ex colonia, altri due contenitori erano stati coinvolti in un rogo.

Ad inizio agosto, per cause probabilmente dolose, le fiamme distrussero altri due cassonetti davanti all'istituto di via Giuliano da Sangallo, Poi un altro incendio aveva distrutto un cassonetto in piazza Enrico Millo.