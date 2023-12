Notte di fuoco fra Marconi e Monteverde: incendiati cinque cassonetti per i rifiuti

Incubo piromane a Roma. Cinque cassonetti per i rifiuti sono stati incendiati nella notte. Portuense, Marconi, Monteverde e Colli Portuensi i quartieri rischiarati dal bagliore delle fiamme.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma a portarsi assieme ai vigili del fuoco poco dopo le 5:00 di stanotte prima in viale Isacco Newton a Marconi, e poi in via Virginia Agnelli, sempre nel territorio del municipio XI Arvalia. Spente le fiamme, le stesse non hanno preso forza a causa dell'umidità presente nei cassonetti presi di mira, due il totale di quelli danneggiati.

Tre cassonetti in fiamme a Monteverde

Eseguiti i primi accertamenti gli stessi militari dell'Arma sono poi intervenuti per un medesimo intervento fra le vicine Monteverde e Colli Portuensi. Tre i cassonetti incendiati: due in via Bernardino Ramazzini e uno in viale dei Colli Portuensi, altezza via Alessandro Crivelli.

I precedenti in via Ramazzini

Proprio via Ramazzini, strada di accesso all'ospedale Forlanini, c'erano stati due incendi ravvicinati di possibile matrice dolosa. Ad aprile, quando prese fuoco un cassonetto, con le fiamme che distrussero una vettura che si trovava nelle vicinanze, e a maggio, sempre di questo 2023. In quel caso i danni furono maggiori: tre contenitori per i rifiuti e una vettura danneggiata.