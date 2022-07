La strada dei cassonetti bruciati, terzo rogo in 12 giorni

Cassonetti pieni di sacchi della spazzatura che trasbordano. Vicino, altri contenitori di rifiuti inceneriti, ridotti come carcasse, con rifiuti bruciati all'interno. È la fotografia di uno dei quartieri storici di Roma, quello di Monteverde. Qui, in una strada, quella che collega la zona dei Colli Portuensi alla Gianicolense, passando per il salotto di piazza Scotti, negli ultimi dodici giorni ci sono stati tre incendi.

Tre roghi che hanno distrutto i cassonetti Ama, contornati ora dai nastri gialli della polizia locale o da quelli bianchi e rossi dei vigili del fuoco. L'ultimo incendio nella serata di lunedì 11 luglio. Intorno alle 21:30, all'altezza del civico 124 di via di Monteverde sono, sono stati distrutti dalle fiamme due cassonetti. Le lingue di fuoco, in questo caso, hanno danneggiato anche una Fiat 500 L e una Fiat Panda.

A dare l'allarme, i residenti: "È la terza volta in 12 giorni. Possibile che solo a Roma succedano queste cose. Specialmente nel nostro quartiere?", si domandano sui social. Sul posto i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento il rogo. La polizia, invece, ha iniziato le indagini. Al momento nessuna pista è esclusa. Il primo rogo, in via di Monteverde, a fine giugno, il 27.

In quel caso a bruciare, all'altezza del civico 54, due contenitori. Ama li sostituì e pochi giorni dopo furono di nuovo ridati alle fiamme. L'ipotesi che si tratti di un piromane non è esclusa. D'altronde nel quartiere, non è la prima volta che accade. A maggio, una decina di cassonetti furono incendiati e distrutti tra via Manassei e via Maragliano, a pochi metri da via di Monteverde. La stessa zona in cui un piromane aveva già colpito a febbraio, quella volta causando anche danni ad alcune auto parcheggiate, investite dalle fiamme e dal calore.