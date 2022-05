Il piromane di Monteverde colpisce ancora: incendiati 10 cassonetti in mezz'ora

Il piromane che prende di mira i cassonetti dei rifiuti a Monterverde torna a colpire. Ancora una volta di notte, ancora una volta nella zona tra la Gianicolense e Colli Portuensi.

Il bilancio del “raid” della notte scorsa è una decina di cassonetti incendiati e distrutti tra via Manassei e via Maragliano. La stessa zona in cui il piromane aveva già colpito a febbraio, quella volta causando anche danni ad alcune auto parcheggiate, investite dalle fiamme e dal calore.

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 4 dopo la segnalazione di alcuni residenti di via Manassei al 112: il tempo di arrivare sul posto per spegnere l’incendio, supportati dai carabinieri di Torrino, ed è arrivata un’altra segnalazione dalla vicina via Maragliano, dove altri cassonetti erano stati incendiati.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse poco prima dell’alba. Nessun veicolo è stato danneggiato, ma tra i residenti serpeggia la preoccupazione dopo i ripetuti episodi. I carabinieri hanno avviato le indagini, ostacolate dal fatto che la zona non è interamente coperta da telecamere di sorveglianza.