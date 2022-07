Cassonetti in fiamme al Fleming: caccia al piromane di Roma Nord

Ancora un rogo di cassonetti nella notte in zona Roma Nord, e prende sempre più piede l’ipotesi che dietro gli incendi ci sia la stessa mano.

L’intervento scattato nella notte tra venerdì e sabato ed è partito da una segnalazione arrivata da via Riano, al Fleming: quattro i cassonetti dati alle fiamme, un allarme scattato intorno all’una che ha fatto arrivare sul posto anche i carabinieri della compagnia Trionfale.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, pericolosamente vicine alle auto parcheggiate e anche ad alcuni locali, e hanno messo in sicurezza la zona. Poche ore dopo è toccato invece a una bancarella di libri usati in piazzale Flaminio, nei pressi dell'entrata della metropolitana: le fiamme hanno distrutto l'intera struttura e tutti i libri presenti.

Si tratta, come detto, dell’ennesimo episodio registrato in zona negli ultimi dieci giorni. Altri cassonetti sono stati incendiati, la scorsa settimana, tra Ponte Milvio e Prati, con interventi dei vigili del fuoco tra circonvallazione Clodia, viale di Tor di Quinto (a poche decine di metri di distanza dal rogo della notte scorsa), e ancora in viale Paolo Boselli e lungotevere Cadorna. E a inizio giugno altri roghi si erano registrati sulla Cassia e in via degli Orti della Farnesina, dove un’automobile è stata salvata all’ultimo dalle fiamme che divampavano dai cassonetti.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che si stanno concentrando in particolare sui filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di individuare la persona (o le persone) che hanno dato fuoco ai cassonetti e capire se si tratta della stessa mano per tutti gli episodi.