Notte di fuoco a Centocelle, distrutti cassonetti Ama: caccia al piromane

Una scia di fuoco a Centocelle. Cinque cassonetti Ama distrutti da una serie di incendi innescati in altrettante via. Roghi che fanno pensare ad una mano dolosa, quelli di un piromane. Sul caso indagano i carabinieri, allertati intorno alle 4 del mattino da una serie di residenti.

Il primo rogo in via dei Platani. Da lì che sono iniziate le prime segnalazioni. Poi le fiamme in via Domenico Panaroli, in via dei Glicini e via delle Robinie. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme nelle via che sono nel raggio di un chilometro di distanza. I carabinieri di Centocelle hanno effettuato i rilievi e non escludono nessuna pista.