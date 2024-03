Cassonetti distrutti da rogo sotto alle case popolari

Notte di fuoco a Casal de Pazzi, nella periferia di Roma. Diversi cassonetti sono andati a fuoco in via Giovanni Palombini, a ridosso delle case popolari. Sul caso indagano i carabinieri di San Basilio. Al momento non sono stati trovati inneschi né oggetti che possano indicare un'origine dolosa del rogo.

Solamente pochi giorni fa furono stati bruciati cassonetti Ama ad Acilia in via Giordano Bruno Ferrari e in via Francesco Maidalchini e via di Donna Olimpia, nel XII municipio.