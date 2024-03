Notte di fuoco Roma, cassonetti dati alle fiamme a Monteverde e Acilia

Notte di fuoco a Roma dove, in due quartieri, sono stati bruciati complessivamente quattro cassonetti Ama. Il primo episodio, in ordine di tempo, è andato in scena ad Acilia in via Giordano Bruno Ferrari. Lì sono stati dati alle fiamme due cassonetti, con le fiamme che hanno danneggiato anche due auto parcheggiate.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri della stazione di Acilia. Alle due del mattino, invece, in via Francesco Maidalchini e via di Donna Olimpia, nel XII municipio, sono stati bruciati altri due cassonetti Ama. Anche in questo caso indagano i carabinieri.