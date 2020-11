Incendio a Casetta Mattei, scoppia bombola del gas: evacuata palazzina Ater

Paura a Roma per uno scoppio con conseguente incendio avvenuto in un appartamento in via degli Adimari 109, in zona Casetta Mattei.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un'abitazione al piano rialzato in una palazzina di proprietà dell'Ater. Al vaglio le cause ma secondo i primi riscontri della polizia di Stato, accorsa sul posto con diverse pattuglie, l'incendio sarebbe stato generato dalla una bombola del gas.

Sul posto anche i vigili del fuoco dell'Eur. Per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio, la palazzina è stata fatta temporaneamente evacuare. Ferito lievemente il proprietario dell'abitazione, medicato sul posto dal personale medico del 118.