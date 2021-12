Brucia la caserma dei carabinieri di Tor di Quinto: distrutto uno degli alloggi. Accertamenti sulle cause

Sono ingenti i danni alla caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto di Tor di Quinto interessata da un vasto incendio. Spente le fiamme dopo diverse ore di intervento da parte dei pompieri restano ora da accertare le cause, fra le quali non si esclude quella del possibile corto circuito di un apparecchio elettrico. Fiamme e fumo che hanno distrutto una delle camerate dove alloggiano alcuni militari. Sorpreso dall'incendio, un giovane carabiniere si è salvato calandosi da una delle finestre del primo piano della camerata, riportando una contusione alla caviglia che gli è costata un ricovero all'ospedale Sant'Andrea.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento dai carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci - che in attesa di poter svolgere dei sopralluoghi approfonditi hanno eseguito i primi rilievi e acquisito l'informativa dei vigili del fuoco - le fiamme sono divampate intorno alle 12:00 dall'ultimo piano dell'edificio dove si trovano la camerate dei carabinieri dell'VIII reggimento Lazio. Struttura dove si trovano 25 stanze nelle quali alloggiano solitamente 37 militari. Fiamme che hanno preso forza rapidamente sprigionando una densa colonna di fumo nero che ha fatto temere il peggio.

Scattato il piano di evacuazione, i carabinieri che si trovavano nelle camerate sono usciti autonomamente in sicurezza dalla palazzina, a vedersela brutta come detto un giovane militare che, aiutato poi dai colleghi che lo hanno preso al volo attutendo la caduta, si è calato da una delle finestre della camerata.

Un vasto incendio domato dopo quasi quattro ore di intervento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Sono in corso gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma per ricostruire le cause dell'incendio che ha danneggiato la palazzina della caserma Salvo D'Aquisto. Unica certezza al momento i danni alla struttura, andata completamente bruciata.