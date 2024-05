Incendio a Casalotti: fiamme minacciano le abitazioni

Un vasto incendio con le fiamme a minacciare le abitazioni. Il rogo è divampato martedì mattina in zona Casalotti. Decine le richieste d'intervento al 112 da parte dei residenti impauiriti dal vasto fronte che ha raggiunto rapidamente le adiacenze delle palazzine.

L'allarma è scattato alle 10:30 con l'invio sul posto di tre squadre e due autobotti dei vigili del fuoco. I caschi rossi si sono portati fra via Cossombrato e via del Nebbiolo per domare un vasto incendio di sterpaglie e colture all'interno di un terreno adiacente le palazzine del municipio Aurelio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e gli agenti della municipale.

Articolo in aggiornamento