Palo della luce crolla in strada a causa di un incendio

Chiusa la strada sino alla rimozione del palo della lice. Altri incendi sono divampati su via Collatina e via Annia Regilla

Prima l'incendio, poi il crollo in strada del lampione della luce. Il doppio intervento dei soccorritori è stato necessario nel pomeriggio di mercoledì a Casal Palocco per un incendio di sterpaglie. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:00 su via Canale della Lingua, nell'area compresa fra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello. Fiamme che hanno danneggiato il palo della luce che si è poi riversato in strada, dove fortunatamente non transitava nessuno.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, protezione civile e vigili del fuoco che hanno quindi domato le fiamme. Sul posto anche personale Acea con i caschi bianchi che hanno effettuato delle chiusure il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell'area.

Incendi a Roma 8 settembre 2021

Incendi di sterpaglie che nella giornata di ieri non hanno risparmiato altre zone quali Ponte di Nona e IV Miglio. Fiamme divampate nel primo caso in via Collatina, altezza via Giovanni Cicali, e nel secondo caso in via Annia Regilla con inevitabili disagi alla normale circolazione dovuti agli interventi dei soccorritori.