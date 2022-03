La spazzatrice Ama distrutta da un incendio

Una palla di fuoco. Ad essere distrutta una spazzatrice Ama, carbonizzata dalle fiamme a Casal Monastero, nel quadrante nord est della Capitale. L'incendio è divampato nel pomeriggio di sabato allarmando residenti ed automobilisti in transito.

A richiedere l'intervento ai vigili del fuoco l'operatore Ama che intorno alle 16:30 del 5 marzo era impegnato in un servizio di pulizia della sede stradale in viale Ratto delle Sabine, nel IV municipio Tiburtino. Sceso dal mezzo dell'azienda municipalizzata in tempo sul posto sono intervenuti i pompieri con una partenza con i soccorritori che hanno poi estinto le fiamme. Nessuno è rimasto ferito.