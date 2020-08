Incendio a Casal Monastero: colonna di fumo sino al Raccordo Anulare

Vasto incendio nell'area nord est della Capitale dove dal primo pomeriggio di martedì i soccorsi sono intervenuti per un vasto rogo in via di Sant'Alessandro, zona Casal Monastero, nell'area gergalmente conosciuta come la "Centrale del Latte".

Vasta e intensa la colonna di fumo scaturita dalle fiamme con il fumo che ha interessato anche il tratto dell'uscita 12 del Grande Raccordo Anulare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale ed i volontari della Protezione Civile C.A.E.R. Nel corso dell'intervento i 'caschi bianchi' hanno chiuso alla circolazione un tratto di via Sant'Alessandro, altezza intersezione con via Belmonte in Sabina.

A causa del forte fumo è stata interessata anche la Polstrada per possibili ripercussioni sul traffico del GRA.