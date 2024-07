Incendio vicino alle abitazioni, evacuate 50 persone. Undici intossicati

Un pomeriggio di fuoco. Accerchiati dalle fiamme sono stati tratti in salvo dalle loro abitazioni. Paura vissuta dagli abitanti di Casal Monastero, periferia nord est della Capitale, interessato da un vasto incendio che ha lambito le case. Undici le persone rimaste intossicate, fra cui 3 bambini, e poi costrette alle cure mediche.

L'intervento di vigili del fuoco, volontari dell'Avs Cosmos e agenti del commissariato San Basilio di polizia intorno alle 15:00 di sabato 13 luglio, in via Dante da Maiano. Un vasto incendio di sterpaglie che si è propagato rapidamente su via Re Enzo, via Goito, via Zorzi e via Da Lucca. Cominciate le operazioni di spegnimento le fiamme hanno poi raggiunto una ditta di traslochi distruggendo alcuni mezzi di lavoro, un capanno e i container della società.

Momenti di paura che hanno coinvolto anche i residenti della zona, allontanati dalle proprie abitazioni, tirati letteralmente a braccia da pompieri, poliziotti e volontari della protezione. L'incendio è stato poi domato dopo tre ore di lavoro. Undici come detto le persone rimaste intossicate, tutte lievemente, sei poliziotti, due adulti e tre bambini per le quali sono state necessarie le cure mediche. Restano da accertare le cause.