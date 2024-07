Incendio Casal Lumbroso, tre agenti sono ancora in gravi condizioni. "Hanno rischiato la vita"

Restano ancora in gravi condizioni di tre agenti della polizia di Stato che hanno rischiato la vita pur di salvare la vita ai residenti che hanno rischiato di rimanere intrappolati nell'incendio di Casal Lumbroso di mercoledì scorso. A darne notizia Fabio Conestà, segretario generale del movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap).

"I colleghi, dopo aver sentito delle urla, hanno oltrepassato la coltre di fumo nero per portare in salvo diverse persone, tra cui un’anziana che non riusciva a camminare e che sarebbe morta tra i fumi", ha raccontato Conestà

L'azione dei poliziotti

"Dopo aver messo in sicurezza i residenti, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, i due colleghi sono tornati in auto per riprendere il servizio, ma hanno iniziato a sentirsi male fermando una delle ambulanze di passaggio. Soccorsi con ossigeno sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove hanno dovuto sottoporsi a diverse camere iperbariche e dove uno di loro è stato ricoverato in terapia intensiva per intossicazione da monossido di carbonio. Un gesto – dice Conestà – che la dice lunga sul forte senso del dovere che spinge poliziotti e poliziotte a mettere a rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Ai colleghi va la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione e ci auguriamo – conclude – che le loro gesta siano riconosciute in maniera adeguata dai nostri vertici".

I dati Arpa

Nel frattempo nel week end sono arrivati i primi risultati di Arpa dopo i sopralluoghi effettuati all'indomani dell'incendio. Come sottolineato anche dal Campidoglio, i dati "non destano preoccupazione". Restano comunque valide le raccomandazioni della protezione civile nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell'incendio, ossia quella di non sostare nei pressi dell'area interessata, di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti e limitare le attività all'aperto.