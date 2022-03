Incendio in un villino, una donna intossicata. A 5 persone dato alloggio temporaneo

Paura nelle notte a Casal del Marmo, per un incendio in un villino in via Villastellone, all'altezza del civico 12. Le fiamme hanno invaso parte di un appartamento, poi evacuato. Sul posto, poco dopo la mezzanotte tra il 15 e il 16 marzo, la polizia locale e i vigili del fuoco con le squadre 8A, la 9A, AS1 e AB10.

Gli occupanti dell'appartamento sono stati accompagnati in luogo sicuro in buona salute. Soltanto una donna è stata affidata al 118 per leggera inalazione di fumi, al Gemelli di Roma. L'intervento ha evitato che le fiamme si propagassero agli appartamenti adiacenti. Sul posto anche il capo turno provinciale ed il funzionario di servizio.

Sul luogo dell'incendio, come riferito dai vigili del fuoco, anche i tecnici di Italgas per verifiche degli impianti e Roma Capitale per l'assistenza a chi abita in via Villastellone. Al termine delle operazioni di spegnimento, sono stati dichiarati inagibili due appartamenti ed è stata fornita assistenza alloggiativa a 5 persone.