Incendio a Casal de' Pazzi: anziana intrappolata in casa

Paura nel primo pomeriggio a Casal de' Pazzi, al Tiburtino, dove è divampato un incendio in un appartamento. A rimanere intrappolata in casa fra le fiamme un'anziana, poi tratta in salvo dai soccorritori.

Decine le richieste d'intervento al 112 a partire dalle 15:00 di sabato 18 giugno da una palazzina al civico 12 di via Giovanni Palombini. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con una autobotte ed una autoscala.

A prendere fuoco un appartamento al quarto piano. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente con una donna residente nell'abitazione impossibilitata a trovare riparo.

L'anziana è stata quindi tratta in salvo dai pompieri ed affidata alle cure del personale del 118 che l'ha trasportata in ospedale. Nessun'altra persona è rimasta ferita né intossicata. Restano da accertare le cause.