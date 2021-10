Incendio a Casal de' Pazzi: camion dell'Ama in fiamme

Chiusa la strada all'altezza della via Tiburtina

/ Via di Casal dei Pazzi

Incendio sabato mattina a Casal de' Pazzi dove ha preso fuoco un camion dell'Ama per la raccolta dei rifiuti. Le fiamme sono divampate a bordo del mezzo dell'azienda municipalizzata intorno alle 6:30 in via Casal dei Pazzi, quadrante nord est della Capitale.

Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale che, in attesa della rimozione dei materiali bruciati nel corso dell'incendio, hanno provveduto alla chiusura di via di Casal dei Pazzi all'altezza della via Tiburtina.

Deviate le linee Atac. Da accertare le cause dell'incendio.