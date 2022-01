VIDEO | Auto in fiamme a Casal Bertone. Fumo nero sotto i palazzi

Prima il fumo dal cofano motore, poi le fiamme. Paura nella tarda mattina di mercoledì quando un'auto ha preso fuoco. L'incendio mentre la vettura transitava su via di Portonaccio. Poco dopo l'intersezione con via di Casal Bertone il rogo che ha preso forza rapidamente con il conducente della Volkswagen Polo sceso dalla vettura in tempo e la colonna di fumo che nel volgere di pochi secondi ha invaso la strada.

Fermata l'auto sulla corsia di marcia lenta, in direzione via Prenestina, sono poi stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto a domare le fiamme estinguendo l'incendio. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.