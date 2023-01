Incendio a Ostia, distrutta una carrozzeria

Il fumo nero, l'odore acre e le fiamme. Un incendio ha distrutto una carrozzeria tra Ostia Antica e Dragoncello, nell'hinterland di Ostia. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 2 e 30 del mattino in via Ostiense, all'altezza del civico 2259.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle sei del mattino per spegnere il rogo. Le lingue di fuoco hanno coinvolto e danneggiato anche una attività adiacente alla carrozzeria, andata completamente distrutta come spiegano da via Genova. Distrutti materiali, un furgone, pneumatici e auto.

Nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto appurato le fiamme sarebbero partite da un incendio ad un cassonetto. Indaga la polizia del distretto Lido