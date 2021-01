Incendio a Conca d'Oro, dati alle fiamme carrelli del supermercato

Sul posto i vigili del fuoco. Alta la colonna di fumo nero in cielo

Incendio nella mattinata di lunedì 25 gennaio, in zona Prati Fiscali, con le fiamme che hanno distrutto i carrelli della spesa del supermercato Carrefour in via dei Prati Fiscali a Conca d'Oro. I residenti di zona hanno notato l'alta nube nera e allertatato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.