Incendio nel carcere, detenuti tentano una rivolta: bruciati materassi

Undici detenuti hanno tentato una rivolta nel carcere di Civitavecchia. Momenti di tensione nella giornata di lunedì 13 maggio quando, verso le 11, i detenuti hanno distrutto la sezione dando fuoco ai materassi, rotto le finestre e poi con l'idrante hanno allagato la sezione stessa. È durato tutto circa due ore e poi la situazione si è calmata.

A darne notizie è Maurizio Somma, segretario per il Lazio del sindacato autonomo polizia penitenziaria: "Una devastazione folle ma, fortunatamente, non ci sono feriti né tra i detenuti e né tra il personale di Polizia Penitenziaria. Il tutto sembrerebbe nato per futili motivi. Bravissimi i baschi azzurri ad agire con grande professionalità e sangue freddo".

Donato Capece, segretario generale del Sappe, denuncia che "la situazione nel carcere di Civitavecchia e nelle altre carceri laziali è allarmante anche perché anche nelle scorse settimane altri agenti hanno subito aggressioni da parte della popolazione detenuta. Il personale è sempre meno, anche a seguito di questi eventi oramai all'ordine del giorno. Prevediamo un'estate di fuoco se non si prenderanno immediatamente provvedimenti concreti e risolutivi. Il personale di Polizia Penitenziaria è allo stremo e, pur lavorando più di 10/12 ore al giorno, non riesce più a garantire i livelli minimi di sicurezza. Fino a quando potrà reggere questa situazione?".

"Non è più rinviabile - conclude il leader del Sappe - che per questo si appella alle Autorità istituzionali e politiche, "dotare al più presto anche la Polizia Penitenziaria del taser e di ogni altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato".