Tensione a Casal del Marmo, detenuto appicca incendio nel carcere minorile: 4 feriti. Agente intossicato

Il bilancio è di un intossicato, un ferito e due agenti in ospedale. Lo scenario è quello dell'istituto penale minorile Casal del Marmo, a Roma, ancora teatro di un incendio. A darne notizie è Massimo Costantino, segretario generale della Fns Cisl Lazio. Il rogo è scoppiato intorno alle 13.30 di ieri e si è reso necessario evacuare l'intero padiglione.

I danni riportati sono una cella incendiata e corridoio annerito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una ambulanza. Un agente è rimasto intossicato con una prognosi di sei del pronto soccorso per esalazione dei fumi, mentre sostituto commissario morso al braccio sinistro mentre altri due sono tutt'ora in ospedale.

La denuncia del sindacato

"Da quanto apprendiamo i detenuti minori hanno creato subbuglio in sezione il tutto per futili motivi legati a una questione di vitto. - ha spiegato Costantino - Purtroppo arrivano nell'Istituto di Roma minori provenienti da IPM Milano dove avevano già creato problemi".

"È inammissibile che un Istituto come l'IPM di Roma di primo Livello non vi sia una dirigente del corpo di polizia penitenziaria, ma un ispettore a comandare tale sede poiché allo stato attuale non vi è assegnato un comandante di reparto. Tutt'ora vi è un direttore penitenziario reggente e lunedì stesso è arrivato un vice direttore", la denuncia del sindacalista. Attualmente nella struttura ci sono 47 minori e già in passato si erano avete tensioni.