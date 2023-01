Incendio nel carcere minorile: cinque intossicati

Momenti di paura nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma, dove un incendio è scoppiato al primo piano dell'edificio di via Giuseppe Barellai, in due celle dichiarate poi inagibili. Intossicate cinque persone . Ad essere trasportati dal 118 all'ospedale Pertini, due giovani detenuti e tre agenti. Non sarebbero in gravi condizioni.

Secondo quanto appreso, due detenuti avrebbero dato fuoco ad alcune suppellettili all'interno della cella. Da capire se il gesto rientrerebbe in una forma di protesta. In fiamme anche alcuni materassi. Sul posto la polizia penitenziaria e i vigili del fuoco che hanno spento immediatamente l'incendio.