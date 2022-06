In fiamme un capannone industriale a est di Roma

Intorno alle 12 di oggi, domenica 26 giugno, un incendio (ancora in corso) si è sviluppato all'interno di un capannone industriale a est della Capitale, nel comune di San Cesareo, in via della Tecnica.

Ad andare a fuoco uno stabile contenente diversi mezzi industriali, mentre al piano sottoterra si solve solitamente un'attività di imballaggio e stoccaggio di funghi. Ad intervenire tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte, il nucleo Ncbr (chiamato per scongiurare contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche), un'autogru, il carro autoprotettri, l'autoscala e il carro schiuma.

Le operazioni al momento sono ancora in corso, non risultano feriti. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118.