Incendio doloso in un capannone industriale

Incendio nella notte tra il 22 e il 23 marzo a Pomezia, comune del litorale a sud di Roma. A bruciare, per cause al vaglio degli inquirenti, materiali di plastica e ferro all'interno di un capannone in via della Valle Caia 16. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le fiamme hanno invaso e distrutto la struttura grande circa duemila metri quadri, usata come deposito di materiale di vario genere. da giocattoli e plastica. Per ore hanno lavorato due squadra, la 22/A e 11/A, e tre autobotti dei vigili del fuoco.

Saranno le indagini a determinare le esatte cause dell'incendio. Il rogo è stato doloso, almeno secondo riscontrato dai carabinieri. Il capannone già nel 2021 era stato incendiato. Nessuno è rimasto ferito.