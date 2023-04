Incendio a Guidonia: brucia un capannone di 300 metri quadri

Vasto incendio nella notte a Guidonia dove un capannone di 300 metri quadri ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate da una vettura lasciata in sosta nel parcheggio della Team Coop, una società di trasporti e logistica commerciale, e si sono poi propagate a una vicina struttura dove sono stoccati abiti e altro materiale da lavoro. Impressionante la palla di fuoco conseguenza del rogo, ben visibile nella notte da chilometri di distanza.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 23:00 di mercoledì 5 aprile da parte del custode della ditta da via Alessandro Caselli. A prendere fuoco una Mini Cooper lasciata da un dipendente che poco prima era uscito con un autocarro per cominciare il turno di lavoro. Divampate dal cofano motore per cause accidentali, le fiamme hanno preso forza rapidamente propagandosi a un vicino capannone.

Impegnative le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'incendio con i pompieri impegnati per quattro ore. Domate le fiamme nessuno è rimasto ferito né intossicato. Ingenti i danni con il capannone interessato dall'incendio andato praticamente distrutto. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della tenenza di Guidonia.