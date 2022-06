Incendio distrugge capannone edile di 300 metri quadrati

E' andata completamente distrutta un'attività industriale che si occupa di lavori edlli e di muratura. L'incendio è divampato mercoledì mattina a Velletri ed ha carbonizzato materiale da lavoro ed alcuni mezzi di movimento di terra.

L'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di due autobotti e il TA/6, alle 8:30 del 8 giugno al civico 15 di via Monte Moricone, ai Castelli Romani. La struttura - un capannone di circa 300 metri quadri in muratura con copertura in lamiera - è andata completamente a fuoco. Danneggiate anche delle ruspe ed altri macchinari da lavoro. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del commissariato di Velletri di polizia. Ascoltato il proprietario questi ha riferito di non aver ricevuto né minacce né di aver avuto discussioni o liti con qualcuno. Restano da accertare le cause scatenanti dell'incendio con gli investigatori che in attesa dell'informativa dei vigili del fuoco non escludono nessuna ipotesi.