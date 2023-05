Brucia un capannone: distrutte venti auto, erano rubate

Vasto incendio nella notte nella periferia est della Capitale. A bruciare un capannone in zona Rocca Cencia-Borghesiana all'interno del quale si trovavano decine di auto, alcune della quali poi risultate rubate. Vasta la colonna di fumo divampata intorno alle 23:00 di domenica sera, con il bagliore provocato dalle fiamme visibile a chilometri di distanza.

Imponente l'incendio, tanto da richiedere l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di due autobotti e l'autoscala. Fiamme che hanno interessato un'area di circa 100 metri quadrati all'interno della quale erano presenti una ventina di automobili e apparecchiature di vario genere.

Domato il rogo, sono stati poi gli agenti delle volanti e del VI distretto Casilino di polizia ad accertare la presenza di alcune vetture - risultate denunciate per furto - distrutte dall'incendio.

Identificato il proprietario del capannone, un uomo romano di 67 anni, è stato denunciato poi per ricettazione. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, così come restano da accertare le cause.