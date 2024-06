Roma, incendio a Capannelle. Fumo visibile dai Castelli romani

Una nuvola di fumo alta e visibile a occhio nudo dai Castelli romani. Un odore via via più forte man mano che ci si avvicinava a Roma. Le fiamme nella zona di Capannelle: a bruciare sterpaglie all'interno di un terreno in via Pompeo Licinio.

Il rogo è scoppiato poco dopo le 16, con l'intervento di 2 squadre dei vigili del fuoco e 2 autobotti per mettere prima in sicurezza e poi circoscrivere l'incendio, ritenuto al momento sotto controllo. Disagi anche sul raccordo, con rallentamenti all'altezza dell'Appia per il fumo che ha invaso la carreggiata.

Sempre ai Castelli, ma alle 15, un altro incendio ha interessato delle sterpaglie all'interno del comune di Grottaferrata. In questo caso è intervenuta una sola squadra dei vigili del fuoco e in pochi minuti le fiamme sono state domate