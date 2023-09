Qualcuno sta boicottando i lavori nel piano di zona Monte Stallonara

A inizio settembre, appena tornata la ditta dalla pausa estiva, la sorpresa è stata quella di alcuni cavi elettrici tagliati di netto. Adesso, a distanza di poche settimane, addirittura un rogo. Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre, infatti, un incendio ha danneggiato gravemente un mezzo utilizzato all'interno del cantiere per la realizzazione della vasca di laminazione nel piano di zona Monte Stallonara. Qualcuno si sta divertento, chissà se per motivi specifici.

Bruciata una ruspa nel cantiere di Monte Stallonara

Il sospetto ce l'hanno anche in assessorato. Il delegato all'urbanistica, Maurizio Veloccia, non lo lascia intendere. È esplicito: "Il verificarsi di questi episodi non ci fermerà nel nostro obiettivo" ha fatto sapere. Per questo l'assessore, che a luglio 2023 aveva inaugurato il cantiere dopo 10 anni di ritardi, auspica "che le forze dell'ordine facciano quanto prima chiarezza". Il rogo di un mezzo, nello specifico una ruspa, avvenuto nottetempo, viene definito "atto vandalico", ma potrebbe essere qualcosa di più.

L'importanza della nuova vasca di laminazione

La vasca di laminazione, opera fondamentale per evitare i rischi idrogeologici, permette di far partire anche altri lavori di opere di urbanizzazione primaria come strade, sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Erano dieci anni che gli abitanti del piano di zona Monte Stallonara, territorio del municipio XI nella Valle Galeria, aspettavano l'inizio dei lavori per la nuova vasca. Il progetto esecutivo era stato approvato a marzo 2022 dalla giunta, sembrava che il cantiere dovesse essere imminente ma non è stato così.

L'assessore Veloccia: "Facile pensare a specifica volontà dolosa"

Ci è voluto un altro anno e mezzo per poter dire che i lavori erano effettivamente partiti. “Da quando, all’inizio di settembre, sono ripresi i lavori (dopo la pausa estiva, ndr) - sottolinea Veloccia - questo è il secondo episodio a danno del cantiere per cui è facile pensare che dietro di essi ci sia una specifica volontà dolosa. Voglio ricordare che questi lavori permetteranno il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del piano, dalle strade alla raccolta delle acque meteoriche. L’avvio del cantiere avvenuto a luglio è stato un risultato importante, giunto dopo mille difficoltà".