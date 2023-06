Sul posto i pompieri hanno quindi estinto le fiamme prima che potessero interessare i moduli abitativi presenti nell'area. Restano da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Sono stati gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale in servizio di piantonamento alla baraccopoli del municipio Arvalia, poco dopo le 7:00 di mercoledì 21 giugno, ad accorgersi delle fiamme divampate da alcuni rifiuti abbandonati all'ingresso della favela.

Rifiuti in fiamme. Il principio d'incendio, domato prima che potesse propagarsi dai pompieri, è divampato al campo rom di via Luigi Candoni, alla Muratella.

/ Via Luigi Candoni

Incendio al campo rom: rifiuti in fiamme in via Candoni