Incendio nella notte al campo rom: bruciano rifiuti. Pompieri ancora a lavoro

Incendio al campo rom dell'Albuccione di Guidonia dove sono andati in fiamme rifiuti e materiale abbandonato nell'area adiacente alla baraccopoli. Un vasto rogo scoppiato martedì notte che - mentre scriviamo - vede ancora impegnati i pompieri nell'area interessata dal rogo con la colonna di fumo sprigionata dalla combustione ben visibile da chilometri di distanza.

L'incendio è divampato intorno alle 23:50 del 15 novembre nell'area del campo nomadi di via Palmiro Togliatti, nella frazione del comune della provincia nord est della Capitale. Sul posto per avere ragione delle fiamme sono intervenute numerose squadre dei vigli del fuoco (due partenze e quattro autobotti) che hanno cominciato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. A prendere fuoco rifiuti di vario genere, compresi i materiali ingombranti accumulati nel tempo nell'area che si trova poco distante da una scuola primaria.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Una volta spento definitivamente l'incendio si potranno accertare le cause che lo hanno innescato.