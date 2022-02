Paura a Ponte Mammolo, incendio distrugge una roulotte nella baraccopoli

Fiamme nella notte a pochi metri della sponde del fiume Aniene dove, in un campo nomadi, una roulotte è stata distrutta da un incendio. La donna che viveva lì dentro, nella casa mobile parcheggiata in via di Ponte Mammolo, ha fatto in tempo ad uscire e si è salvata.

Sul posto, allertati, i vigili del fuoco che dalle 22 hanno lavorato per due ore per spegnere il rogo. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, intervenuti, sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, in attesa della relazione dei pompieri. La donna rimasta ora senza roulotte, è stata ascoltata dai militari dell'Arma.