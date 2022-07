Incendio nell'ex campo nomadi del Foro Italico, in fiamme rifiuti e container

Un altro vasto incendio tiene impegnati i vigili del fuoco romani in questo sabato 9 luglio. Intorno alle 14 le fiamme sono divampate nell’ex campo nomadi di via del Foro Italico 501, già teatro di un violento rogo nel 2020, richiamando sul posto due squadre e diversi mezzi per le operazioni di spegnimento.

Il rogo si è sviluppato in una zona incolta e ha attecchito a diversi cumuli di rifiuti e container abbandonati. A poco sembra essere servito il violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale la notte tra giovedì e venerdì: la vegetazione ancora secca e facilmente infiammabile e le temperature ancora alte hanno alimentato le fiamme facendole propagare rapidamente e generando un denso fumo.

Poco dopo le 16 i vigili del fuoco stavano ancora cercando di domare del tutto l’incendio per procedere poi con la bonifica dell’area. Nella giornata di ieri altri roghi sono scoppiati in zona Roma Sud, ad Acilia, all'Infernetto e in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Canale della Lingua, sabato mattina a bruciare sono stati alcuni terreni in via Roncigliano, ad Albano Laziale: tutti incendi alimentati dal forte vento e tenuti sotto controllo da vigili del fuoco e volontari di protezione civile.