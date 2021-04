Incendio in via Fiorentini: camper in fiamme vicino ad una scuola

L'intervento dei vigili del fuoco in via Zincone. Nessuno è rimasto ferito

Il camper andato a fuoco in via Zincone. Foto Agenzia Dire

Paura a due passi dalla scuola primaria Anna Fraentzel Celli dove è divampato un incendio che ha interessato un camper parcheggiato poco distante dall'istituto scolastico. Le fiamme sono divampate da un caravan in sosta in via Vittorio Zincone, in zona Casal Bruciato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e gli agenti della Polizia di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino. Secondo quanto si apprende a bordo del mezzo non c'erano persone e nessuno è rimasto ferito. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alle cause dell'accaduto e risalire al proprietario del camper interessato dall'incendio.