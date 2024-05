Campana per la raccolta del vetro in fiamme: danneggiato uno scooter

Incendio nella notte nella zona del Corviale. Una campana per la raccolta del vetro ha preso fuoco danneggiando un motorino che era parcheggiato vicino.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo l'1:00 della notte fra il 14 e il 15 maggio, dopo richiesta d'intervento al 112, in via Silvio Sbricoli, nel municipio Arvalia. Sul posto i pompieri hanno poi spento le fiamme che hanno distrutto il cassonetto per la raccolta del vetro e bruciato parte di uno scooter parcheggiato vicino.

Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli.