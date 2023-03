La nuova campana per i rifiuti va a fuoco: pompieri spengono il rogo

Questa mattina un principio di incendio, subito domato, ha interessato una delle campane sperimentali per la raccolta differenziata recentemente posizionate da Ama in viale Eritrea. Il nuovo contenitore, incendiato per cause da accertare, è quello all'interno della batteria posizionata di recente, dedicato alla raccolta della carta e dei materiali in cellulosa.

"Essendo costituito in materiale ignifugo isolante, il contenitore ha riportato danni lievi che non ne pregiudicano l'operatività", spiega Ama in una nota che aggiunge: "Le cause del focolaio, che non ha provocato nessun altro danno a cose o persone, sono in corso di accertamento da parte personale aziendale e dei Vigili del Fuoco, che sono stati allertati dai tecnici Ama e sono intervenuti sul posto immediatamente.

Il contenitore di viale Eritrea è una delle nuove campane più grandi, più resistenti, più "smart" e anche con l'allarme anti-topo messe da Ama nel quartiere African e posizionate venerdì 2 dicembre tra viale Libia, piazza Gimma e viale Eritrea.